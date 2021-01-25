В России и мире

Встречу Путина и Байдена предложили провести в Австрии

Для Австрии будет большой честью, если Россия и США решат провести встречу президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Вене. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц в видеоинтервью немецкому порталу ThePioneer.

«Для всего мира, для всей Европы будет хорошо, если состоится такая встреча. Неважно, где она пройдет. Разумеется, если она пройдет в Австрии, в Вене, то для нас это будет большой честью»,— сказал Курц.

Он добавил, что Австрия не играет роль посредника, но находится в контакте с российской и американской стороной. «Если действительно такая встреча состоится, которую мы считаем правильной и которую инициировал Джо Байден, а я считаю, что это всегда правильный путь — диалог всегда лучше для всех участников, чем что-то другое — то мы бы тогда были чрезвычайно рады, если это все состоится в Австрии»,— добавил он.

Как отмечает «Коммерсант», 13 апреля Джо Байден провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором обсудил предполагаемую причастность Москвы к взлому и вмешательству в выборы. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Кроме того, Вашингтон предложил организовать встречу двух президентов в одной из европейских стран. Позже, 15 апреля, Джо Байден ввел новые антироссийские санкции. На следующий день Россия объявила о контрмерах, направленных, прежде всего, на работу американской дипмиссии в Москве.