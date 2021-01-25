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Украина в ответ на задержание консула высылает старшего российского дипломата

В ответ на высылку украинского консула в Петербурге Киев высылает старшего дипломата посольства России. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД. Российский дипломат должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

По данным ФСБ украинский консул Александр Сосонюк был задержан при получении от гражданина России информации закрытого характера. После задержания дипломата МИД Украины выразил российской стороне протест.

Как отмечает радио «Эхо Москвы», позднее МИД России сообщил, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течении 72 часов.