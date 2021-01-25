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Полуобнаженная экоактивистка попыталась сорвать похороны принца Филиппа

В Великобритании задержали женщину, которая пыталась сорвать церемонию похорон супруга Елизаветы II принца Филиппа. Об этом сообщает The Independent.

Как сообщает издание, на женщине отсутствовала футболка. Она успела выкрикнуть фразу «Спасите планету!» и забраться на статую королевы Виктории, после чего сотрудники полиции задержали ее и увезли.

Ранее в субботу, 17 апреля, принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзоре, передает Газета.ру. Панихиду провели глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер. Во время отпевания принца Филиппа исполнили молитву на русском языке. После этого дубовый гроб с его телом и мраморным постаментом на специальном лифте опустили в подземную королевскую усыпальницу.

После смерти королевы герцога Эдинбургского вместе с ней захоронят в той части часовни, где уже покоятся отец Елизаветы II Георг VI (1895-1952), его супруга, а также младшая сестра Ее Величества принцесса Маргарет (1930-2002).