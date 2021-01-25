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Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова

Полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении Скрипалей, сообщает в субботу ведомство. Как говорится в сообщении полиции, их разыскивают в связи с расследованием «обстоятельств серьезного преступления», на странице в Twitter также размещены их фотографии.

Как отмечает РИА Новости, по данным полиции Чехии, россияне в октябре 2014 года должны были находиться в стране - сначала в Праге, затем в Моравско-Силезской области и Злинскуй области. «Лица использовали по крайней мере два удостоверения личности, сначала показав два российских паспорта на имя Александра Петрова, родился 13.7.1979, и Руслан Боширов, родился 12.4.1978 год, впоследствии по паспорту Молдавии на имя Николая Попы, родился 18.7.1979 год, и таджикский паспорт, выданный на имя Руслана Табарова, родился 23.10.1975», - говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери, где два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества» и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули – выжил.

Прокуратура Британии 5 сентября 2018 года предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Тогдашний премьер Британии Тереза Мэй утверждала, что подозреваемые - сотрудники ГРУ. В свою очередь Боширов и Петров в интервью RT и Sputnik заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. На вопрос главного редактора телеканала и агентства Маргариты Симоньян, какое дело они хотели там завершить, Петров и Боширов ответили, что хотели посмотреть достопримечательности.