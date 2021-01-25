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Лукашенко заявил о готовившемся на него и его детей покушении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей, сообщает БелТА. По словам президента Белоруссии, задержанные связаны со спецслужбами США.

«В планах захват ребенка, одного, второго, как получится»,— заявил журналистам Александр Лукашенко (цитата по «Пул Первого»). По его словам, была обнаружена работа иностранных спецслужб, скорее всего — Центрального разведывательного управления, ФБР. «Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей»,— сказал президент Белоруссии. Задержанная группа, по его словам, показала, «как они это все планировали».

Белорусская сторона предупредила о происходящем Россию и «других», чтобы они «были в теме». «Не дай Бог, ответ будет жесточайшим»,— отметил Александр Лукашенко.

Тем временем ФСБ России сообщила о задержании двух человек, которые готовили военный переворот в Белоруссии и устранение президента Александра Лукашенко. Об этом журналистам сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «Коммерсант».

«Федеральной службой безопасности РФ совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь (РБ) в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко»,— сообщили в ЦОС (цитата по ТАСС).

По данным ФСБ, переворот планировался в Минске 9 мая во время парада Победы. В ЦОС сообщили, что Зянкович прибыл в Москву после консультаций в США и Польше для встречи с представителями ВС Белоруссии, чтобы убедить их участвовать в перевороте с участием местных и украинских националистов.

Ранее в КГБ Белоруссии подтвердили задержание лидера партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григория Костусева, а также политолога и общественного деятеля Александра Федуты. Не зарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна» сообщал, что Костусев задержан как подозреваемый по ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них).

В 1994 году Федута вел избирательную кампанию будущего президента Александра Лукашенко и затем был его первым пресс-секретарем, однако позже перешел в оппозицию, выступал в качестве политического активиста и журналиста, сталкивался с задержаниями и обысками.

На выборах 2010 года Александр Федута возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты, поэта и общественного деятеля Владимира Некляева. На следующий день после выборов Федута был арестован вместе с другими оппозиционерами и до апреля помещен в следственный изолятор КГБ Белоруссии. В мае 2011 года Некляев, набравший на выборах менее 2% голосов, был приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой наказания на два года, а Александр Федута как глава его избирательного штаба — к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.