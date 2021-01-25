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«Роскосмос» выбрал место посадки космонавтов после полета на Луну

Российские космонавты после полетов на Луну будут приземляться в Беляевском районе Оренбургской области. Об этом говорится в документации госкорпорации «Роскосмос», опубликованной на сайте госзакупок, передает «РИА Новости».

Место подобрано для возвращения с Луны космического корабля «Орел», сейчас находящегося в разработке. «Для штатного района посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата <...> определен район номер восемь «Оренбург», расположенный в 64,5 км к юго-востоку от города Оренбург», — уточняется в документах.

В радиусе восьми километров от будущей точки приземления «Орла» нет населенных пунктов. Ближайшими являются села Старицкое, Цветочное и Крючковка. «Роскосмос» возведет в районе специальный посадочный комплекс.

Штатный полигон для посадки кораблей «Союз», которые привозят российских космонавтов с МКС, находится в Казахстане.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в январе заявил, что «Орел» запустят к Луне с космонавтами на борту в 2028 году. «В 2028 году мы должны отправить экипаж на облет Луны, в 2030-м посадить наш экипаж на Луну», — сказал Рогозин.

Он уточнил, что макет «Орла» для статических испытаний уже собран корпорацией «Энергия». Эскизный проект комплекса из корабля и ракеты нужно было выполнить к марту 2021 года. «Орел» разрабатывают с 2009 года, изначально он должен был заменить «Союзы», затем модель переориентировали на лунную программу.