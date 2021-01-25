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Депутаты заксобраний из Псковской области и еще трех регионов потребовали допустить врачей к Навальному

11 депутатов законодательных собраний России опубликовали открытое обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором потребовали допустить к оппозиционеру Алексею Навальному врачей. Как сообщает «Коммерсант», парламентарии расценивают происходящее с Навальным «как покушение на жизнь политического деятеля».

Оппозиционер находится в исправительной колонии во Владимирской области. Глава профсоюза «Альянс врачей» (признан иноагентом), лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева накануне сообщила, что у политика наблюдается усилившийся риск почечной недостаточности и есть вероятность остановки сердца.

Обращение подписали депутаты заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и Максим Резник, заксобрания Карелии Эмилия Слабунова, Мосгордумы Дарья Беседина, Евгений Бунимович, Максим Круглов, Сергей Митрохин, Евгений Ступин и Михаил Тимонов, а также Псковского областного собрания депутатов Артур Гайдук и Лев Шлосберг.

«Состояние здоровья политического заключенного Алексея Навального угрожает его жизни. Действенных мер по оказанию ему медицинской помощи не принимается. Требуем немедленного допуска к Алексею Навальному врачей по его добровольному выбору и госпитализации Навального в гражданское медицинское учреждение, соответствующее тяжести состояния его здоровья»,— говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале господина Шлосберга.

Также депутаты пишут, что расценивают «происходящее по отношению к Навальному… как покушение на жизнь политического деятеля, совершаемое по мотивам личной и политической ненависти». «Ответственность за жизнь Алексея Навального на территории РФ, в том числе в местах лишения свободы, несете лично вы, президент Российской Федерации,— и перед самим Навальным, и перед его родными, и перед всем миром»,— отмечают авторы. Также они потребовали «пересмотреть и отменить все решения судов по уголовным и административным делам, принятые по политическим мотивам, и немедленно освободить всех политических заключенных в России».

2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока. Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев. В колонии Алексей Навальный объявил голодовку. Позже у него обнаружили две грыжи. Жена Навального Юлия 13 апреля сообщила о его плохом самочувствии: он похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 см и с трудом говорит. В тот же день ФСИН назвала состояние Навального удовлетворительным.

Накануне более 70 писателей, режиссеров, журналистов и актеров подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить Алексею Навальному компетентную медицинскую консультацию и лечение. Кроме того, президент США Джо Байден назвал несправедливой и неприемлемой ситуацию, приводящей к ухудшению состояния здоровья российского оппозиционера.