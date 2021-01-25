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Псковича подозревают в краже «Ниссана» у ветеринара в Петербурге

Сотрудники полиции задержали псковича, подозреваемого в краже автомобиля «Ниссан Икстрейл» во Фрунзенском районе. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В минувший четверг, 15 апреля, в полицию Фрунзенского района обратился 45-летний врач ветеринарной клиники с заявлением о том, что возле одного из домов по улице Белградской неизвестный угнал его автомобиль «Ниссан Икстрейл» 2018 года выпуска. Сумма ущерба составил 1,4 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о краже (ч. 4 ст.158 УК РФ).

На следующий день, 16 апреля, сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружили данный автомобиль возле ж/д станции Пери по улице Привокзальной. За рулем машины находился ранее неоднократно судимый 32-летний житель Пскова. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции.