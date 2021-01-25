В России и мире

Стали известны подробности о плане организации госпереворота в Белоруссии

Подозреваемые в попытке военного переворота в Белоруссии и устранения президента Александра Лукашенко, которые были задержаны в Москве, получили данные на белорусских высших должностных лиц от хакеров. Об этом сообщили в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1», показавшего кадры оперативной съемки ФСБ, сообщает РБК.

В сюжете речь идет о задержании адвоката Юрия Зенковича и политолога Александра Федуты, которые встречались в корчме на Садовом кольце в Москве с некоторыми генералами Вооруженных сил Белоруссии. Сидя за столом, они заявили, что их цель — ликвидация Лукашенко.

«Задача № 1 — устранить самого главного. Задача № 2 — блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача № 3 — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска», — сказал Зенкович, слова которого приведены в сюжете.

На встречу Федута и Зенкович привезли поименный список лиц, занимающих высшие должности в органах власти Белоруссии, которых планировалось убить или лишить свободы. Как сообщил автор сюжета, эту информацию помогли достать хакеры. «Все личные данные на них <...> Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим», — заявил Зенкович.

В сюжете также говорится, что к подготовке переворота подозреваемые планировали привлечь националистов из Киева. Зенкович и Федута заявили, что им нужно как минимум пять лет для трансформации общества и государства. По их словам, после переворота Белоруссия должна стать инкубатором для «выращивания демократии» по опыту Польши. «Потому что, если сейчас провести выборы, то у нас вместо Лукашенко выберут Лукашенко. И будет то же самое еще на 25 лет», — отметил Зенкович.

В конце встречи адвокат и политолог предложили генералам присвоить себе имущество Лукашенко. «Я практически уверен, что у нашего Саши где-то лежит кошелек с запасом. Его надо просто взять, тихонечко, при случае», — говорил Зенкович. На это один из генералов у него спросил, где Лукашенко может держать свои запасы. «Дома, скорее всего, в Острошицком городке, и он будет не учтен», — ответил адвокат.