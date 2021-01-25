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В Новгороде обрушилась облицовка монумента Победы

18 апреля произошло обрушение облицовочных плит южной стороны постамента монумента Победы на Екатерининской горке в Великом Новгороде. Как сообщается в группе администрации города В Контакте, 20 апреля должны были начаться противоаварийные работы.

Как пояснил директор МКУ «Городское хозяйство» Владислав Спирков, в минувшую пятницу, 16 апреля, было получено согласование на проведение противоаварийных работ на постаменте от Инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области. Уже найден был подрядчик на проведение противоаварийных работ, прямой договор с ним планировали подписать в понедельник с тем, чтобы во вторник он мог приступить к противоаварийным работам.

«Городское хозяйство», в ведении которого находится монумент, регулярно проводит осмотры и замеры. В частности, в четверг 15 апреля специалисты осматривали постамент и не давали прогноза обрушения на ближайшие дни. По их данным, с декабря увеличение угла наклона облицовочных плит изменилось незначительно.

Сегодня учреждение обратилось с заявлением в полицию, так как поступила информация, что ночью на постаменте были замечены некие люди, и их активные действия могли повлиять на состояние облицовочных плит.

Установлено ограждение вокруг места обрушения. Реставратор, с которым планировалось заключить договор на противоаварийные работы, приедет в понедельник.

Монумент Победы построен на средства новгородцев более 45 лет назад, открыт к 30-летию освобождения Новгорода.