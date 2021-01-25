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Экс-президент Эстонии высказался о запрете на въезд в ЕС для всех граждан РФ

Эстонский политик Тоомас Хендрик Ильвес, занимавший президентский пост в 2006–2016 годах, завил о необходимости запрета на въезд в ЕС для всех граждан РФ вне зависимости от целей поездки — по крайней мере, временного. Об этом сообщает «МК».

«До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима, — заявил политик в соцсети. — На кону безопасность Европы. Хватит».

Он добавил, что следует аннулировать все ранее выданные визы и исключения сделать только для экстренных случаев, связанных с посещением близких родственников.

По словам Ильвеса, такие меры ударят по простым россиянам, но это неизбежно, учитывая, «как Россия себя ведет». В качестве примеров «плохого поведения» он привел такие: РФ якобы «сбивает пассажирские самолеты», «отравляет людей», «оккупирует страны». Потому она по праву должна стать изгоем, заключил Ильвес.