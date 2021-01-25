В России и мире

Инъекция для ВИЧ-инфицированных может появиться в России в ближайший год

Появление на российском рынке инъекций, которые смогут заменить таблетки для людей с ВИЧ, ожидается в ближайший год. Об этом сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИД Алексей Мазус.

«Новые лекарства есть, но какого-то принципиального прорыва в лечении ВИЧ-инфекции все-таки нет, - цитирует его ТАСС. - Единственное... это введение препаратов один раз в месяц, в три месяца. Рассматривается вариант, когда один раз в полгода действительно возможно проведение таких инъекций. Это новый этап развития помощи больным. Первые подобные препараты в этом году получили одобрение. Мы ждем, что в ближайшее время они будут доступны для наших людей. Думаю, речь идет о том, что это год».

Медицинское сообщество ожидает создания ряда новых таких препаратов, в том числе российского производства, добавил он.

В настоящее время больным с ВИЧ приходится принимать большое количество таблеток, некоторым - 1 460 таблеток в год.