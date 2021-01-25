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Миллиардер раскритиковал публикацию Росстата о снижении бедности

Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал публикацию Росстата о снижении бедности в России в 2020 году. Служба статистики оценила число россиян, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, в 17,8 млн человек. Олег Дерипаска утверждает, что таких россиян в стране около 80 млн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на телеграм-канал миллиардера.

Фото: Глеб Щелкунов

«На днях Росстат опубликовал достаточно печальную интерпретацию своей статистики: ведомство утверждает, что бедность в России в прошлом году упала до минимума с 2014-го. Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн»,— написал Олег Дерипаска.

Бизнесмен заявил, что за последние годы Росстат научился «виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой». «Мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчеты о "победах " над бедностью. Обидно только, что "победы" эти в основном на бумаге происходят. Дайте хоть доступную ипотеку для регионов», — добавил он.

Ранее Росстат сообщил, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизилась с 12,3% в 2019 году до 12,1% в 2020 году. По оценке службы, общее число бедных россиян по итогам 2020 года составило 17,8 млн (в 2019-м их было 18,1 млн). Вместе с тем Счетная палата ранее жаловалась, что государственные меры по снижению бедности недостаточно нацелены на малоимущих, около 20% из них, по данным ведомства, с 2014 по 2018 год не получали выплат.