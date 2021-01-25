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Навального перевели из колонии в больницу для осужденных

Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии во Владимирской области, переводят в стационар областной больницы для осужденных. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Ранее Навальный объявил голодовку, а два дня назад его личный врач Анастасия Васильева сообщила о критическом состоянии политика. ФСИН в сегодняшнем сообщении оценила его состояние как «удовлетворительное». Врачи с согласия Навального назначили ему витаминную терапию, его каждый день осматривает врач-терапевт.

«Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами», - отмечает ФСИН.

2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за нарушения условий испытательного срока, он должен провести в колонии два года и восемь месяцев. После того, как политик объявил голодовку, он похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 см и стал с трудом говорить. Также у него обнаружили две грыжи. 17 апреля госпожа Васильева сообщила, что у политика усилившийся риск почечной недостаточности и есть вероятность остановки сердца.

На этом фоне сторонники Алексея Навального начали кампанию по его освобождению, а также объявили о планах провести митинг в поддержку политика. Команда Алексея Навального обещала анонсировать митинг, когда число готовых присоединиться достигнет «по крайней мере» 500 тыс. человек. Накануне они изменили планы и объявили о проведении акции 21 апреля, не дожидаясь, пока число потенциальных участников достигнет полумиллиона.

Вместе с тем 16 апреля прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд признать экстремистскими организациями сеть штабов Алексея Навального, а также ФБК и Фонд защиты прав граждан (внесен в реестр иноагентов). Прокуратура считает, что организации создают условия для изменения основ конституционного строя. Соратники Навального убеждены, что преследование связано с подготовкой митинга за освобождение политика и кампании за лишение «Единой России» большинства в Госдуме.