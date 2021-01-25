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Впервые в истории на Марсе состоялся полет беспилотника

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA запустило в первый полет роботизированного беспилотного летательного аппарата-разведчика вертолетного типа Ingenuity («Изобретательность») на Марсе сегодня, 19 апреля. Трансляция велась в YouTube-канале NASA.

Источник здесь и далее: NASA

Камеры марсохода Perseverance («Настойчивость») зафиксировали исторический момент, когда Ingenuity завис над поверхностью планеты.

Летальный аппарат-разведчик массой 1,8 кг и стоимостью 85 млн долларов доставили на Марс, прикрепленным к указанному марсоходу, 18 февраля 2021 года.

Ingenuity - первый летательный аппарат Земли, предназначенный для активных полетов в атмосфере другого небесного тела.

Аппарат-разведчик использует для полета вращающиеся в противоположных направлениях соосные винты диаметром более 1 метра.