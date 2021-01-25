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В России предложили ужесточить контроль за токсичными отходами

Контроль за неправильной утилизацией опасных химических отходов в России хотят ужесточить. В Торгово-промышленной палате РФ (ТПП) предложили провести их инвентаризацию, сказано в ее резолюции, направленной вице-премьеру Виктории Абрамченко. Также там предлагают увеличить штрафы за нарушение правил обращения с полихлорированными бифенилами (ПХБ).

ПХБ - опасные загрязнители, их используют в качестве электропроводящей жидкости для электротехнического оборудования (например, в трансформаторах) на энергетических объектах, отметил председатель комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии Сергей Алексеев. Это токсичные вещества, они провоцируют развитие патологий почек, печени, нервной системы, а также вызывают уродства и мутации плода у беременных, сказано в резолюции, пишет газета «Известия».

Штрафы за нарушение правил обращения с ПХБ сегодня составляют несколько сотен тысяч рублей и несущественны для предприятий, сказал директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ Сергей Коротков. При этом полная утилизация ПХБ возможна только при температуре от 3 тыс. градусов Цельсия, и специальное оборудование стоит от 1 млн долларов (около 76 млн рублей по курсу на 19 апреля), уточнил Сергей Алексеев.

«Иногда нарушители сжигают трансформаторное масло в котельных, вредные вещества попадают в воздух, которым мы дышим. Бывает, что ПХБ просто сливаются, впитываются в землю, либо попадают в водные объекты. В конечном счете это попадает в организм человека, увеличивая риски онкологии», - отметил Сергей Коротков.

В Росприроднадзоре считают целесообразным увеличить размеры штрафов за совершение административных правонарушений в области охраны окружающей среды и природопользования как одной из мер по усилению ответственности, сказали в службе. Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко отметил, что письмо ТПП будет направлено в профильные ведомства для проработки.