В России и мире

Италия возобновит летом международный туризм

Власти Италии снимут действующие ограничения на въезд туристов грядущим летом. Об этом сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано в ходе визита в Томск.

На вопрос, произойдет ли это 2 июня, Паскуале Терраччано ответил, что такая возможность принимается во внимание. «Я считаю, что, наверняка, это произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня, но, несомненно, этим летом туристический поток будет возобновлен», - цитирует его «Интерфакс».

Ранее глава министерства туризма Италии Массимо Гаравалья заявил о планах возобновить международный туризм до Дня республики, 2 июня.

Строгие карантинные ограничения действуют в Италии до 30 апреля. Речь идет о запрете на свободное передвижение не только между областями, но и внутри самих областей. Закрыты бары, рестораны, а также бассейны, спортзалы, музеи, театры и кино. При этом совет министров страны оставил за собой право пересмотреть в середине апреля карантинные ограничения и ввести желтые зоны умеренной опасности при улучшении эпидобстановки.