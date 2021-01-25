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Роспотребнадзор ужесточил правила для прибывающих из-за рубежа россиян

Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за границы россиян дважды сдавать тест на COVID-19: до 1 мая это требование касается Турции и Танзании, а после — всех стран, передает РИА Новости. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой опубликовано на официальном портале правовой информации.

Исследование методом ПЦР необходимо пройти в срок до пяти дней с момента въезда в Россию. Оба результата нужно загрузить на единый портал госуслуг, заполнив форму «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации». Интервал между тестами должен составлять не менее суток. Постановление вступает в силу с 21 апреля.

Кроме того, руководители территориальных органов Роспотребнадзора организуют в аэропортах выборочную проверку иностранцев на коронавирус.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в республику. По словам Поповой, ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, именно оттуда в Россию завезли больше всего мутировавших штаммов коронавируса. На этот же срок приостановили рейсы в Танзанию.