В России и мире

Россия объявила десять американских дипломатов персонами нон грата

Москва объявила десять сотрудников посольства США в России персонами нон грата. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД, соответствующую дипломатическую ноту вручили заместителю главы американской дипломатической миссии Бартлу Горману.

«Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая», - подчеркнули в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Москва пошла на такой шаг в качестве зеркального ответа на «враждебные действия» Вашингтона против сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генконсульства в Нью-Йорке.

Там пообещали также, что вскоре Россия предпримет новые шаги в рамках анонсированных зеркальных ответных мер «на последнюю волну незаконных санкций США».