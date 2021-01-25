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Шойгу решил завершить внезапную проверку в Западном военном округе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, потому что все поставленные цели достигнуты, сообщает ТАСС.

Фото: Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ /

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны, - сказал Шойгу в четверг в Крыму на совещании об итогах действий войск ЮВО и ВДВ в ходе внезапных проверок. - В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах».

Глава ведомства поставил задачу «Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск».

Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России. «До 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации», - приказал Шойгу в четверг на совещании в Крыму.

По итогам совещания он поручил командующим войсками военных округов «детально спланировать возвращение войск в пункты постоянной дислокации». «При этом обеспечить выполнение требований мер безопасности и не допустить происшествий в пути следования», - отметил министр.

Кроме того, он отметил, что технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в стратегических учениях «Запад-2021», надо разместить в полевых парках на полигоне Погоново, организовать их обслуживание и надежную охрану. Также требуется «провести разбор внезапных проверок во всех звеньях управления, составить план устранения недостатков и приступить к их реализации», - сказал министр. Он распорядился поощрить всех отличившихся в ходе учений и тренировок военнослужащих.