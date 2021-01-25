В России и мире

Иностранный журналист назвал Путина крепким орешком и кошмаром для США

Турецкий журналист Берджан Тутар назвал президента России Владимира Путина крепким орешком и кошмаром для президента США Джо Байдена. Соответствующее мнение он высказал в своей статье на сайте газеты Sabah, комментируя послание российского лидера Федеральному собранию, сообщает «Лента.ру».

По словам Тутара, Путин преподал «бандитскому Западу» урок, сделав выпад в его адрес. Он считает, что послание президента является манифестом нового мира, а по степени ультимативности — такое же революционное, как и заявление Путина о конце однополярного мира на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

Журналист также выразил уверенность, что у США уже нет той мощи, чтобы дать отпор на военные ходы России. По его мнению, из-за этого Вашингтон давит на Москву при помощи кризиса на Украине.

Однако Путин, оказавшийся крепким орешком, уже сейчас превратился в кошмар для президента США Джо Байдена

В ходе послания Федеральному собранию, оглашенного 21 апреля, Путин сравнил недругов страны со злодеями сказки Редьярда Киплинга «Маугли». По словам президента, недоброжелатели «цепляют Россию» и крутятся возле нее, как тигр Шерхан и его приспешник Табаки.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя слова российского лидера, заявила, что в Белом доме не принимают на свой счет высказывание Путина, отметив, что у администрации США «толстая кожа».