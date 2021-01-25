Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
Жить экологично очень просто
Камбэк Брячака
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Уникальная разработка Nordman
...и юный «Октябрь» впереди
Доска позора
Вузы вышли из моды
Мусор для ЮНЕСКО
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 22.04.2021 20:020 В России построят Сталин-центр 22.04.2021 19:281 Путин заявил, что Киев предпринял много шагов для разрушения отношений 22.04.2021 18:465 Иностранный журналист назвал Путина крепким орешком и кошмаром для США 22.04.2021 17:190 Шойгу решил завершить внезапную проверку в Западном военном округе 22.04.2021 14:453 В ПАСЕ призвали освободить Навального до 7 июня
 
 
 
Самое популярное 19.04.2021 14:2818 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 19.04.2021 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников 20.04.2021 13:276 Здравствуй, старый новый мост 19.04.2021 15:191 Ольга Тимофеева возглавила комитет по культуре Псковской области 21.04.2021 11:302 В Пскове ликвидирован пешеходный переход на Октябрьском проспекте
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Путин заявил, что Киев предпринял много шагов для разрушения отношений

22.04.2021 19:28|ПсковКомментариев: 1

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко затронул отношения с Украиной. Трансляцию переговоров ведет телеканал «Россия 24», сообщает РБК.

В частности, Путин заявил, что Киев предпринял много шагов для их разрушения. В качестве примера президент привел «разрушение» РПЦ на Украине и отношение к русскому языку и к русскоговорящему населению.

Отвечая на вопрос о предложении встречи от президента Украины Владимира Зеленского, Путин заявил о готовности принять украинского лидера в Москве «в любое время». При этом президент подчеркнул, что вопрос Донбасса стоит в первую очередь обсуждать с ДНР и ЛНР.

20 апреля Зеленский предложил Путину провести встречу в любой точке Донбасса, «где идет война».

Теги: #Путин #Украина
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 432 человека
22.04.2021, 20:280 Прокуратура нашла нарушения в себежской «Италии» 22.04.2021, 20:160 Стала известна дата проведения конкурсов красоты «Мисс/Миссис Великие Луки 2021» 22.04.2021, 20:020 В России построят Сталин-центр 22.04.2021, 19:450 Зоолог из Москвы станет гостем акции «Библионочь» в Пскове
22.04.2021, 19:281 Путин заявил, что Киев предпринял много шагов для разрушения отношений 22.04.2021, 19:181 С 30 апреля в Детском парке будет проходить Пасхальная ярмарка 22.04.2021, 19:110 Отдых в Турции обходится псковичам на 23% дороже, чем в прошлом году 22.04.2021, 18:465 Иностранный журналист назвал Путина крепким орешком и кошмаром для США
22.04.2021, 18:450 «Сад памяти» приглашают нарисовать юных псковичей 22.04.2021, 18:330 Табаки и другие политические животные 22.04.2021, 18:260 Псковская школа №8 получила новые столы для игры в настольный теннис 22.04.2021, 18:201 Псковичка просит губернатора поздравить бабушку с Днем победы
22.04.2021, 18:110 Пожилые псковичи получат ответы на социально-правовые вопросы 22.04.2021, 18:050 Мотивирующий урок «Фермеры» предлагают провести в псковских школах 22.04.2021, 18:000 Псковская Росгвардия приглашает на службу в ОМОН 22.04.2021, 17:561 Приставы предлагают псковичам узнать о своих долгах
22.04.2021, 17:542 Интерактив: Единственный бесплатный подход к Псковскому озеру не удалось сохранить 22.04.2021, 17:530 За торговлю дикой коноплей осудили великолучанина 22.04.2021, 17:400 Светлана Баранова о пляжном отдыхе: На южном направлении будет очень тесно 22.04.2021, 17:353 Почти на 20% выросли цены на курицу в Псковской области
22.04.2021, 17:280 За убийство и поджог житель Бежаницкого района отправится в колонию на 9 лет 22.04.2021, 17:190 Шойгу решил завершить внезапную проверку в Западном военном округе 22.04.2021, 17:130 Внимательные водители в СЗФО могут продлить каско дешевле на 30% 22.04.2021, 17:080 Более миллиона клиентов Почты России оплатили наложенный платеж картой
22.04.2021, 17:010 Арт-директор Псковского драмтеатра примет участие в церемонии вручения «Золотой маски» 22.04.2021, 17:000 Соревнования по велоспорту пройдут в районах Псковской области 22.04.2021, 16:590 Московский онколог провел показательную операцию в псковском онкодиспансере 22.04.2021, 16:450 Общественный пресс-центр ПЛН: Налоговые долги псковичей и вывод бизнеса из тени
22.04.2021, 16:300 В Ассоциации туроператоров Северо-Запада рассказали о своем отношении к ковид-паспортам 22.04.2021, 16:170 ВТБ запускает переводы через СБП в банкоматах 22.04.2021, 16:080 Вопросы организации медпомощи орфанным больным в регионах Северо-Запада обсудили в Совете Федерации 22.04.2021, 15:550 Скончалась преподаватель псковского колледжа искусств Лидия Наседкина
22.04.2021, 15:470 Трубка, деньги, два клика 22.04.2021, 15:410 Делать из Талабских островов Турцию не стоит — Гелена Самохвалова 22.04.2021, 15:390 Аллею памяти бойцов 6-й роты продолжат благоустраивать в Великих Луках 22.04.2021, 15:370 Названа средняя продолжительность пребывания туристов в Псковской области
22.04.2021, 15:360 Прямую линию с управляющим отделением проведут в псковском ПФР 22.04.2021, 15:310 Туристической сфере региона не хватает кадров — Светлана Баранова 22.04.2021, 15:310 Пожилого рыбака на синем мопеде разыскивают в Печорском районе 22.04.2021, 15:280 Гелена Самохвалова о туризме: Текущая ситуация не столь печальна, как многие думают
22.04.2021, 15:250 Сотрудники детсада «Журавлик» приняли участие в конкурсе «Чистый Псков» 22.04.2021, 15:170 Порядка 300 тысяч туристов ожидают в Псковской области в этом году 22.04.2021, 15:100 Почти 180 млрд рублей получат регионы на реструктуризацию кредитов в 2021 году 22.04.2021, 15:024 Вы там держитесь. Деньги будут
22.04.2021, 14:590 Началась видеотрансляция пресс-конференции о турсфере Псковской области 22.04.2021, 14:501 Видеозапись экзамена на права не смущает будущих водителей - начальник МРЭО 22.04.2021, 14:453 В ПАСЕ призвали освободить Навального до 7 июня 22.04.2021, 14:390 Мужчина незаконно провез семь иномарок через границу в Псковской области
22.04.2021, 14:353 В Кремле не увидели трагедии в росте числа уезжающих из России ученых 22.04.2021, 14:200 Памятную медаль за любовь и верность вручили семье в Островском районе 22.04.2021, 14:150 Житель города Дно лишился денег при покупке металлоискателей 22.04.2021, 14:141 Лазерное шоу об Александре Невском повторят для псковичей в сентябре
22.04.2021, 14:090 «Сообразим на троих»: Кайфушки от президентского послания и хоровод псковской оппозиции. ВИДЕО 22.04.2021, 14:031 Александр Братчиков: Дети не должны брать пример с блогеров из «ТикТока» 22.04.2021, 13:580 Антон Минаков об инициативах ЛДПР, послании Путина и харизме Жириновского 22.04.2021, 13:450 Благоустроенный парк на улице Труда в Пскове не приняли в эксплуатацию
22.04.2021, 13:410 Наталья Горбачева вошла в состав Общественной палаты Псковской области 22.04.2021, 13:352 Улицу Труда в Пскове планируют отремонтировать в 2024 году 22.04.2021, 13:291 Переулки Псковстроя попали на «Доску позора» из-за свалки 22.04.2021, 13:230 Псковичи принимают участие в соревнованиях по кикбоксингу в Красноярске
22.04.2021, 13:160 В поездах «Псков – Дно» и « Дно – Оредеж» появились новые вагоны 22.04.2021, 13:090 Сбер готов финансировать ESG-проекты на льготных условиях 22.04.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 22.04.2021, 12:540 МТС запустила в Псковской области онлайн-кинотеатр KION
22.04.2021, 12:482 Показательные выступления по вольтижировке прошли в Пскове 22.04.2021, 12:410 Более 500 тысяч рублей направят на создание мест допобразования в Куньинском районе 22.04.2021, 12:280 Про автокондиционер и подпрыгивающий холодильник 22.04.2021, 12:200 Росгвардейцы предотвратили пожар в производственном помещении в Гдове
22.04.2021, 12:140 Ирина Богачева познакомила молодежь в Острове с медицинскими специальностями 22.04.2021, 12:070 Псковичам рассказали, как не допустить падения детей с балконов 22.04.2021, 12:020 «Сообразим на троих»: Кайфушки от президентского послания и хоровод псковской оппозиции 22.04.2021, 12:000 СНГБ предлагает оформить зарплатную карту VISA PLATINUM с тарифным планом «Единый»
22.04.2021, 11:550 Клен Александра III и изборские мемориальные дубы: в «Михайловском» обсудят генофонд исторических деревьев 22.04.2021, 11:470 Три вспышки произошли на Солнце этим утром 22.04.2021, 11:370 Пскович дважды победил на всероссийских соревнованиях по гребному спорту 22.04.2021, 11:320 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 315
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.