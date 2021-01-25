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В России выявили 8 780 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев COVID-19 в России возросло за сутки на 8 780, до 4 762 569, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, составило 266 329, следует из данных штаба.

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Число летальных исходов возросло за сутки на 332 против 399 днем ранее, до 108 232. Количество зарегистрированных за сутки смертей оказалось минимальным за две недели - с 12 апреля. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,27%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 7 540, до 4 388 008 человек. Доля выздоровевших, по данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.