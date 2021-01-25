В России выявили 8 780 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев COVID-19 в России возросло за сутки на 8 780, до 4 762 569, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, составило 266 329, следует из данных штаба.
Число летальных исходов возросло за сутки на 332 против 399 днем ранее, до 108 232. Количество зарегистрированных за сутки смертей оказалось минимальным за две недели - с 12 апреля. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,27%, следует из данных штаба.
Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 7 540, до 4 388 008 человек. Доля выздоровевших, по данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.