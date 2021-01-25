В России и мире

Опубликованы новые данные по безопасности «Спутника V»

Правительство Венгрии опубликовало данные по эффективности и безопасности вакцин от коронавируса, российский препарат «Спутник V» показал лучший результат. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

По этим данным, «Спутник V» оказался наиболее безопасной (средняя смертность среди вакцинированных в 7-32 раза меньше) и эффективной (число заражений COVID в 2-7 раз меньше) вакциной.

Отмечается, что доля смертей среди вакцинированных Pfizer выше в 32 раза, а доля заражений – выше в 6 раз, чем у «Спутника V». Кроме того, согласно данным, смертность после вакцинации Pfizer в пять раз выше, чем у вакцины AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что ряд граждан в Австрии хотят привиться от коронавирусной инфекции только российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». В апреле канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что правительство страны договорилось о закупке 1 млн доз вакцины «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».