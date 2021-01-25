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«Ложь как глагол»: Бузовой указали на ошибки после урока грамотности

Певица, телеведущая и блогерша Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram новый социальный ролик, в котором выразила отношение к неграмотной речи.

«Как говорится, ложь неприятнее всего, когда она – глагол», – написала она под публикацией.

Сюжет ролика повествует о паре молодых людей, в которой мужчина постоянно неправильно произносит слова. Например, он говорит «ложи», вместо глагола «клади». Девушка, в роли которой выступила сама Бузова, постоянно исправляет своего молодого человека, что в итоге вызывает его раздражение и приводит к ссоре.

Видео рассмешило поклонников блогерши, а некоторые узнали в нем себя. Однако нашлись и те, кто посмеялся над самой Бузовой, вспомнив о ее собственных ошибках. «Мне кажется, Оля столько ляпов делала грамматических, всегда ее поправляли, теперь смешно смотрится», – заметила, к примеру, подписчица Людмила.

Звезда Instagram известна своими оговорками, которые она не раз допускала в эфире. Так, на различных сайтах можно встретить целые списки допущенных певицей речевых конфузов. Например, теледива называла участников шоу «Дом-2»«революционистами», а не «революционерами», предлагала «распотрошить мальчишек», вместо того, чтобы «растормошить» их, а также призывала влюбленные пары «умять комфликт».