Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Жить экологично очень просто
Модно и практично
Камбэк Брячака
Уникальная разработка Nordman
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Мусор для ЮНЕСКО
Телефон прямого эфира 56-73-72
Вузы вышли из моды
Доска позора
...и юный «Октябрь» впереди
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 26.04.2021 08:130 Инфекционист заявил о росте коэффициента летальности от COVID-19 25.04.2021 22:020 Россия и Эстония возобновили авиасообщение 25.04.2021 21:411 «Ложь как глагол»: Бузовой указали на ошибки после урока грамотности 25.04.2021 20:393 Опубликованы новые данные по безопасности «Спутника V» 25.04.2021 15:121 В России выявили 8 780 заразившихся коронавирусом за сутки
 
 
 
Самое популярное 23.04.2021 13:238 Путин объявил о непрерывных выходных днях в мае 19.04.2021 14:2819 Временный мост построят в Пскове на время капремонта Ольгинского 19.04.2021 16:340 Скончался зампредседателя комитета по природресурсам Псковской области Юрий Колесников 20.04.2021 13:278 Здравствуй, старый новый мост 19.04.2021 15:191 Ольга Тимофеева возглавила комитет по культуре Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Инфекционист заявил о росте коэффициента летальности от COVID-19

26.04.2021 08:13|ПсковКомментариев: 0

Обстановка с заболеваемостью COVID-19 остается напряженной и нестабильной, рассказал «Известиям» главврач медцентра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, рост заболеваемости продолжается, но люди боятся обращаться к врачам, поскольку не хотят сидеть на карантине. Многие консультируются дистанционно, лечатся дома, на даче, не обращаясь в государственные службы. Это стало заметно по росту коэффициента летальности в последнее время, утверждает специалист.

Коэффициент летальности, продолжил он, считается путем деления количества умерших на число заболевших. 25 апреля оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил о том, что за сутки в России выявлены 8 780 новых заболевших COVID-19, зарегистрировано 332 случая смерти.

Соответственно на 25 апреля коэффициент летальности составляет 0,04 (4%). Для сравнения, 1 января было зафиксировано 536 смертей, при этом заболевших было 27039. Тогда коэффициент летальности составлял 0,02 (2%).

«Летальность выросла не потому, что мы стали хуже лечить, или вирус стал более агрессивным. Вывод напрашивается только один: люди попросту не обращаются к врачу», - заключил Евгений Тимаков.

Теги: #здравоохранение #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли проводить парад Победы, когда ограничения по коронавирусу не сняты?
В опросе приняло участие 723 человека
26.04.2021, 08:220 Названы лауреаты премии «Оскар» 26.04.2021, 08:130 Инфекционист заявил о росте коэффициента летальности от COVID-19 26.04.2021, 07:541 Роспотребнадзор советует провести майские праздники на даче 26.04.2021, 07:350 Депутаты Госдумы предлагают закрепить в законе сельский туризм
26.04.2021, 07:180 Россияне назвали необходимую для достойной жизни зарплату 26.04.2021, 07:000 Страстная неделя началась у православных христиан 25.04.2021, 22:210 Число случаев заражения коронавирусом в Псковской области превысило 36 тысяч 25.04.2021, 22:020 Россия и Эстония возобновили авиасообщение
25.04.2021, 21:411 «Ложь как глагол»: Бузовой указали на ошибки после урока грамотности 25.04.2021, 21:200 Псковичи узнали, как организовано питание в московских школах 25.04.2021, 21:022 Участок дороги XIX века открыли археологи на территории Снетогорского монастыря 25.04.2021, 20:393 Опубликованы новые данные по безопасности «Спутника V»
25.04.2021, 20:151 Детский сад «Теремок» претендует на победу в конкурсе «Чистый Псков» 25.04.2021, 19:545 Финансист рассчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей 25.04.2021, 19:350 В начале мая россиян ждет прохладная погода 25.04.2021, 19:160 Магазин Sushi Room принял участие в конкурсе «Чистый Псков»
25.04.2021, 18:570 К акции «Безопасная весна» присоединился Центр помощи детям в Печорах 25.04.2021, 18:390 Познавательный форум «Молодежь Гдовщины» откроется 1 мая 25.04.2021, 18:180 Территорию вокруг «Ленты» на Запсковье очистили от мусора и благоустроили 25.04.2021, 17:565 Патриарх Кирилл рассказал о предложении возглавить оппозицию в 90-е
25.04.2021, 17:370 Снег с дождем прогнозируют псковские синоптики 26 апреля 25.04.2021, 17:1816 В России проверят школьные учебники после слов Путина 25.04.2021, 16:571 Магазин сети «Пятерочка» стал участником конкурса «Чистый Псков» 25.04.2021, 16:365 «Единая Россия» обсудит предвыборную программу с жителями регионов
25.04.2021, 16:150 В МЧС рассказали псковичам, как уберечь дачу от пожара 25.04.2021, 15:550 От Кентавра до Бродского: выставку всемирно известного скульптора открыли в «Михайловском» 25.04.2021, 15:346 Иногда животные ведут себя разумнее людей — псковский губернатор об экологичном поведении 25.04.2021, 15:121 В России выявили 8 780 заразившихся коронавирусом за сутки
25.04.2021, 14:434 Жириновский стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» 25.04.2021, 14:211 В Мальской долине местные жители остановили пожар 25.04.2021, 14:001 Минтруд предлагает отменить потребительскую корзину 25.04.2021, 13:400 В Усвятах благоустроили Замковую гору в рамках всероссийского субботника
25.04.2021, 13:141 Дежурные группы на майские праздники формируют в детсадах Пскова 25.04.2021, 12:531 Андрей Турчак впервые принял участие в марафонском забеге в Пскове 25.04.2021, 12:308 Подготовлена концепция нового парка у монумента «Ледовое побоище» под Псковом 25.04.2021, 12:111 Михаил Ведерников поздравил псковичей с Вербным воскресеньем
25.04.2021, 11:530 В Пскове сотрудники ОМОН задержали мужчину в наркотическом опьянении 25.04.2021, 11:341 Еще 51 случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области 25.04.2021, 11:110 Найденные в Псковской области останки бойца перезахоронят в Белоруссии 25.04.2021, 10:445 В Псковской области разработают регламент проведения майских праздников
25.04.2021, 10:413 Минздрав планирует признать болезнью зависимость от компьютерных игр 25.04.2021, 10:220 Губернатор призвал поддержать туротрасль Псковской области 25.04.2021, 10:160 Пожилого рыбака продолжают искать в Печорском районе 25.04.2021, 10:023 Михаил Ведерников рассказал, сколько Псковская область платит по коммерческим кредитам
25.04.2021, 09:545 Врач назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя 25.04.2021, 09:384 Псковский губернатор прокомментировал вопрос о начислении обещанных президентом выплат 25.04.2021, 09:120 Более 41 тысячи псковичей сделали первую прививку от COVID-19 25.04.2021, 08:551 МВД выдало в два раза меньше водительских прав после вступления в силу новых правил
24.04.2021, 23:453 На территории у монумента «Ледовое побоище» в Пскове посадили 14 новых деревьев 24.04.2021, 23:300 Лицей «Развитие» встретил весну уборкой мусора и благоустройством 24.04.2021, 23:150 В Пскове открылась выставка фотографий Бориса Скобельцына 24.04.2021, 23:000 Торговый комплекс «Лента» пополнил список участников конкурса «Чистый Псков»
24.04.2021, 22:588 Глава управления ФСИН убит в Забайкалье 24.04.2021, 22:527 Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ 24.04.2021, 22:450 Безработный великолучанин обокрал дачу пенсионерки из Тверской области 24.04.2021, 22:304 Армен Мнацаканян благодарит участников всероссийского субботника в Пскове
24.04.2021, 22:180 Благоустроенную территорию детсада №46 внесли в номинацию конкурса «Чистый Псков» 24.04.2021, 22:041 Более 20 кубометров мусора собрали на территории Мирожского парка в Пскове 24.04.2021, 22:001 Военкомат приглашает псковичей на службу по контракту 24.04.2021, 21:485 Любимый город может стать комфортным
24.04.2021, 21:432 Из-за любителей шашлыка прихожанам псковского храма пришлось повторно проводить субботник 24.04.2021, 21:240 Мужчина погиб, выпав с балкона на улице Лепешинского в Пскове 24.04.2021, 21:241 Фотофакт: Аварийная трибуна демонтирована на стадионе «Электрон» в Пскове 24.04.2021, 21:090 Школа №18 провела уборку воинского захоронения на Дмитриевском кладбище
24.04.2021, 20:510 Школьники из Стругокрасненского района не могут попасть в школу из-за проблем с автобусом 24.04.2021, 20:332 Три субботника провели сегодня в Великих Луках 24.04.2021, 20:160 Спортсмены из псковского клуба воркаута сдали нормативы ГТО 24.04.2021, 19:570 Центральный рынок Пскова очистили от накопившегося за зиму мусора
24.04.2021, 19:400 В Псковской области полиция обеспечит охрану правопорядка на Вербное воскресенье 24.04.2021, 19:222 Гордость, радость и восторг — Алексей Севастьянов о прошедшем субботнике 24.04.2021, 19:050 Сотрудники «Горводоканала» привели в порядок территорию предприятия 24.04.2021, 18:480 17-летняя девушка упала с балкона в Великих Луках
24.04.2021, 18:327 Псковский приют для бездомных животных пригласил в гости кота митрополита Тихона  24.04.2021, 18:140 Ночью 25 апреля в Псковской области похолодает до -3°C 24.04.2021, 17:570 Три двора на Красноармейской заявлены для участия в конкурсе «Чистый Псков» 24.04.2021, 17:400 Жительница города Дно получила условный срок за кражу денег с банковской карты
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.