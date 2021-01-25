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В России и мире

Исполнилось 35 лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС

26.04.2021 08:36|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 26 апреля, исполнилось 35 лет с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Памятная дата, отмечаемая в России ежегодно 26 апреля, — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф — появилась в официальном календаре российских памятных дат спустя семь лет после аварии на Чернобыльской АЭС, печально известной на весь мир, сообщает calend.ru.

Фото: mir24.tv

Самая известная техногенная авария современности случилась 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. В Российской Федерации было загрязнено более 59 тысяч квадратных километров территории. Почти 8,4 миллиона человек в России, Украине и Белоруссии подверглись воздействию радиации.

По официальным сообщениям, сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а более полумиллиона ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. Пожар на ЧАЭС тушил дежурный караул пожарных частей Чернобыля и Припяти, а также дополнительные бригады из Киева и близлежащих областей. Из средств защиты у пожарных были только брезентовая роба, рукавицы, каски и противогазы, не способные противостоять радиации.

Последствия аварии ликвидировали команды нескольких ведомств. В 30-километровой зоне вокруг АЭС работали специалисты и военные. Всех их позднее стали называть ликвидаторами. Они находились в опасной зоне посменно: те, кто «набирал» максимально допустимую дозу радиации, уезжали, на их место приезжали другие. Общее количество ликвидаторов достигло почти 600 тысяч человек.

В первые дни их задачей было снизить радиоактивные выбросы из разрушенного реактора и предотвратить более серьезные последствия, например еще один, более мощный, взрыв. Когда эта опасность была ликвидирована, начались работы по очистке территории и строительству так называемого «саркофага» — бетонного корпуса вокруг четвертого энергоблока.

К сожалению, чернобыльские события не стали первой и последней радиоактивной аварией в российской истории.

26 апреля, отдавая дань памяти жертвам радиационных аварий и катастроф и дань уважения ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией, по всей России проходят различные памятные мероприятия, митинги и акции, в которых принимают участие не только ветераны Чернобыля, но и представители власти, церкви, общественных и молодёжных организаций.

Источник: Псковская Лента Новостей
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