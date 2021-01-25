В России и мире

Запрет на вывоз бензина могут ввести в России

Правительство России поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов». В случае необходимости Белый дом сможет оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС, сообщает «Коммерсантъ».

Правительство собирается включить бензин в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта», следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака от 21 апреля.

Как пояснил управляющий партнер юркомпании «Позиция права» Егор Редин, включение бензина в перечень не влечет последствий, но позволяет быстро ввести ограничительные меры в будущем. Сейчас крупнейшим экспортером бензина является «Сургутнефтегаз».