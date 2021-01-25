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Александр Козловский: После каждой речи Путина можно издавать книгу афоризмов

После каждой речи президента РФ Владимира Путина, включая его послания Федеральному Собранию, можно издавать книгу афоризмов. Такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, комментируя значимость недавнего послания главы государства.

«Та часть послания Путина, которая касается вопросов внешней политики, всегда очень интересна. После каждой его речи можно издавать книгу афоризмов, которые потом расходятся среди народа. Здесь то же самое было. Абсолютно поддерживаю. На сегодняшний день, к сожалению, мировая политика строится на конкурентной основе, не на взаимовыгодном сотрудничестве, а с позиции силы отдельных стран и принижения роли других государств. Ничего личного, но за последнее время мы увидели много таких фактов», - заметил Александр Козловский и привел в качестве примера «непростую политическую ситуацию вокруг Чехии, когда проблема была высосана из ничего».

«Какие-то факты, высылка наших дипломатов, отстранение от участия в тендере. Думаю, скорее всего, основная причина всех событий, которые там происходили, заключалась как раз в том, чтобы не дать нашей компании "Росатом" участвовать в тендере на строительство атомной станции. Потому что это большие деньги, технологии, которыми Россия обладает. И вот такие "методы" (Чехии — ред.) на сегодня приветствуются западными странами», - констатировал гость студии.

Знаковым он считает тот факт, что в основном послание Путина было посвящено решению внутренних проблем России. «И, мне кажется, это был очень важный посыл для всех. Мы этого ждали. Было уделено очень большое внимание развитию семьи. Президент сказал, что он выступает за развитие и улучшение благосостояния семьи, за традиционные семейные ценности. Тут я его полностью поддерживаю, - отметил гость студии. - Около полутора часов длилось послание, но оно было достаточно содержательное. Может быть, кому-то хотелось услышать больше деталей, но для того и существует правительство, чтобы на основании этого послания и обозначенных президентом задач, в короткие сроки сформулировать предложения для дальнейшего обсуждения».