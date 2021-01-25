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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, сообщает РИА Новости.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу со дня его опубликования — с 26 апреля.

В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников и проведением военных сборов.

С 1 апреля в России также начался весенний призыв на военную службу. В войска планируют набрать 134 тысячи юношей.