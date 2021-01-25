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Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального

Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов оппозиционера Алексея Навального, сообщает «‎Коммерсантъ»‎ со ссылкой на главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен в реестр иностранных агентов) Ивана Жданова. 16 апреля прокуратура подала иск в Мосгорсуд о признании экстремистскими организациями ФБК, Фонда защиты прав граждан (также внесен в реестр иноагентов) и штабов Алексея Навального.



Фото: Давид Френкель

В решении прокуратуры сказано, что на сайтах и в социальных сетях организации размещаются экстремистские материалы, призывы к массовым беспорядкам, участию в несогласованных акциях. Фотографию решения прокуратуры Иван Жданов опубликовал в «Twitter».

До окончания рассмотрения иска штабам Алексея Навального запрещено пользоваться государственными и муниципальными СМИ, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Также они не могут пользоваться банковскими счетами и переводами за исключением случаев уплаты штрафов, налогов, возмещения убытков от своей деятельности и расчетов по трудовым договорам.

Ранее сегодня, 26 апреля, в Мосгорсуде началась досудебная подготовка по иску прокуратуры, заседание по делу проводилось в закрытом режиме, у суда усилили меры безопасности.