В России и мире

Турция ввела локдаун до середины мая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил о введении с четверга жестких ограничительных мер для борьбы с растущей заболеваемостью коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на турецкие СМИ.

«С 29 апреля по 17 мая у нас будет действовать полный локдаун», - сказал Эрдоган. В рамках этого режима школы в Турции переводятся на дистанционное обучение, запрещаются поездки между регионами, за исключением экстренных случаев, для которых потребуется специальное разрешение.

Кроме того, закрываются офисы и предприятия, кроме тех, компаний кому МВД страны разрешит работать.

По словам Эрдогана, цель вводимых ограничений - снизить суточный прирост заболевших до 5 тысяч человек. В понедельник в Турции выявили 37,3 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего в Турции за время пандемии выявили 4,6 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 38 тысяч человек умерли.