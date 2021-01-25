В России и мире

Россия и Мексика планируют отменить визовый режим

Вопрос об отмене визовых требований для граждан России и Мексики обсуждается. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.

«Электронное разрешение на въезд в Мексику для россиян существует около 10 лет. У мексиканцев, к примеру, нет такой возможности, в отличие от граждан России. Получить разрешение на поездку в Мексику россияне могут очень быстро и без проблем. Обе стороны хотят, чтобы вопрос о создании безвизового режима решился. Мы собираемся это сделать. Как только мы узнаем окончательное решение, мы его сообщим», — заявил политик.

В настоящий момент попасть в Мехико из РФ можно только через Стамбул. Как пояснил министр, Мексика не закрывала границы и не ограничивала полеты. Тем не менее их количество существенно сократилось из-за пандемии.

«Мы не планировали закрывать аэропорты Мексики и запрещать какой-либо авиакомпании прилетать в нашу страну, будь то коммерческие авиалинии или чартерные рейсы. Например, из России в Мексику, прежде всего в Канкун, летает много чартеров. Мы будем вести диалог с компаниями, чтобы помочь им восстановить привычный режим работы, увеличить количество рейсов как можно скорее», — отметил Эбрард.