В России и мире

В России выпустили первую партию вакцины от COVID-19 для животных

В гражданском обороте появилась российская вакцина для профилактики COVID-19 у животных «Карнивак-Ков», пишет РИА Новости.

«В подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" произведена первая партия <...> в объеме 17 тысяч доз», — сообщила советник руководителя регулятора Юлия Мелано. Она добавила, что выпущенный препарат уже забронирован и в ближайшее время поступит в Москву, Московскую область, Крым, Санкт-Петербург, Владимир, Киров, Ижевск, Иркутск, Магнитогорск, Новосибирск, Рязань, Челябинск, Тверь и Тольятти.

«Карнивак-Ков» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса у животных. Срок сохранения иммунитета после прививки оценивается в полгода.

Ранее Россельхознадзор указывал, что при соответствующем спросе производственные мощности позволят создавать около десяти тысяч доз в сутки. Сегодня Мелано сказала, что можно рассчитывать на три миллиона порций в месяц, но в перспективе цифра может вырасти до пяти миллионов.