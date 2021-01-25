В России и мире

Посольство США прекращает выдавать недипломатические визы россиянам

Посольство США в Москве с 12 мая сократит перечень оказываемых консульских услуг, оставив только экстренные услуги для американских граждан. Решение посольства связано с планами российских властей запретить представительству США в РФ нанимать иностранцев, сообщает «‎Коммерсантъ»‎.

«Начиная с 12 мая посольство США в Москве сократит количество оказываемых консульских услуг, оставляя только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угрозы жизни или наступления смерти... Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Посольство отмечает, что услуги приходится сократить из-за уведомления российского правительства «о намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве». «Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов»,— говорится в сообщении.

Гражданам США, которые находятся в России с истекающей визой, посольство настоятельно рекомендует выехать из страны до 15 июня.

15 апреля США ввели антироссийские санкции в связи с кибератаками, присоединением Крыма и Севастополя и вмешательством в выборы, а также объявили о высылке десяти российских дипломатов. На следующий день глава МИД России Сергей Лавров объявил об ответных действиях. В их числе — высылка десяти дипломатов, запрет американским диппредставительствам в России нанимать россиян и граждан третьих стран и ограничение краткосрочных поездок дипломатов. Послу США в Москве Джону Салливану было рекомендовано отправиться «домой, на консультации».