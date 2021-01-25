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В России и мире

Кремль надеется в течение года остановить падение доходов россиян

30.04.2021 18:31|ПсковКомментариев: 11

Российские власти рассчитывают, что падение доходов граждан прекратится в течение года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, снижение доходов россиян стало следствием экономического кризиса из-за пандемии коронавируса. Накануне Росстат опубликовал доклад, согласно которому в первом квартале 2021 года реально располагаемые доходы граждан ускорили падение: они снизились на 3,6% по сравнению с 0,9% в четвертом квартале 2020-го, передает «Коммерсант».

В России ситуация обстоит лучше, чем во многих странах, считает Дмитрий Песков. По его словам, принятые правительством меры уже «позволили и позволяют минимизировать негативные последствия» экономического кризиса, но «полностью избавить» от последствий пандемии, «к сожалению, эти меры не могут».

«Все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса, последствия, которые связаны с кризисными явлениями в экономике. Естественно, мы не можем быть свободными, к сожалению, от этих негативных последствий... Но работа ведется, падение минимизировано, во многих странах ситуация хуже. И мы все-таки рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить»,— ответил Дмитрий Песков на вопрос “Ъ FM” в ходе пресс-колла.

В феврале Дмитрий Песков говорил, что в России есть проблемы с преодолением бедности, но власти «не собираются опускать руки». В марте компания NielsenIQ опубликовала исследование, согласно которому доходы россиян на фоне пандемии упали больше, чем в среднем по миру. Песков не согласился с этой информацией, назвав неверными «выводы, к которым пришли авторы этой публикации».

Источник: Псковская Лента Новостей
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