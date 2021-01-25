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Шесть детей погибли в крупном ДТП в Ставропольском крае

Шесть детей погибли, 12 человек, из них 8 детей, доставлены в больницу в результате ДТП с автобусом в Ставропольском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД РФ.

По предварительным данным, в 16.40 на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск, в нем было 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и 4 сопровождающих.

«В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, 12 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.