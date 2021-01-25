В России и мире

Россия запретила въезд главе Европарламента

Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, передает ТАСС.

В список вошли:

Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;

Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики;

Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина, ФРГ;

Давид Мария Сассоли, председатель Европейского парламента;

Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;

Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонской Республики;

Вера Юрова, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.

В российском дипведомстве также отметили, что Брюссель игнорирует все предложения Москвы решать путем диалога возникающие в отношениях проблемы.