Россия запретила въезд главе Европарламента

Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ в ответ на введенные 2 и 22 марта этого года Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, передает ТАСС.
В список вошли:
Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;
Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики;
Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина, ФРГ;
Давид Мария Сассоли, председатель Европейского парламента;
Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;
Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонской Республики;
Вера Юрова, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
В российском дипведомстве также отметили, что Брюссель игнорирует все предложения Москвы решать путем диалога возникающие в отношениях проблемы.