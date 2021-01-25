В России и мире

В Белом доме раскрыли темы встречи Байдена и Путина

Президент США Джо Байден может затронуть тему конфликта на Украине и ситуацию вокруг Алексея Навального на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает «Лента.ру»

Псаки сообщила журналистам, что пока саммит между двумя лидерами не подтвержден, и после согласования встречи будет больше ясности относительно возможной повестки, однако США рассчитывают обозначить свою готовность к выстраиванию более стабильных отношений с Россией.

«Конечно, мы по-прежнему озабочены задержанием Алексея Навального и наращиванием [Россией] военного присутствия на границе с Украиной», — заявила Псаки. При этом пресс-секретарь Белого дома отметила готовность Вашингтона сотрудничать с Москвой, в том числе по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.

13 апреля Байден в ходе телефонных переговоров призвал Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Тогда Джен Псаки заявила, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.