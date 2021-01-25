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Показатель абсолютного массового психоза - Роднина об уходе молодой фигуристки от Плющенко

Евгений Плющенко сообщил об уходе Александры Трусовой из его академии в посте в соцсети Instagram. По его словам, их контракт закончился, и решение было принято по обоюдному согласию. Спортсменка вернется в школу «Самбо-70», где она с 2016 по 2020 год обучалась в группе у тренера Этери Тутберидзе.

Евгений Плющенко добавил, что по условиям их соглашения они не будут «разглашать причин расставания», но отметил, что они «остаются друзьями».



Фото с Instagram-страницы Евгения Плющенко

Однако трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина, комментируя переход Александры Трусовой от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе, отметила, что «все эти переходы – показатель абсолютного массового психоза и нездоровой обстановки».

«Безусловно, это риск перед олимпийским сезоном. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Я считаю, что все эти переходы – показатель абсолютного массового психоза и нездоровой обстановки. Я никого не хочу винить, но что-то неладное происходит в государстве-царстве фигурного катания», – поделилась Ирина Роднина с Sport24.

По словам олимпийской чемпионки, спортивные психологи должны работать не только с фигуристками, но и с их родителями. Причину массовых переходов спортсменов Роднина видит в работе тренеров и влиянии родителей.