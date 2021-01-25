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Россиянин продает на Avito старый пасхальный кулич за 10 млн рублей

01.05.2021 18:55|ПсковКомментариев: 0

Москвич выставил на продажу пасхальный кулич. На сайте бесплатных объявлений Avito он просит за выпечку 10 млн рублей, сообщает Mash.

Житель столицы поставил такую большую цену за кулич, потому что он испечен 20 лет назад - на наступление нового тысячелетия - и освящен в старинном православном храме (каком именно - продавец умалчивает).

Автор объявления называет свой лот редким артефактом и семейной реликвией. По его словам, кулич «реально святой», так как за 20 лет сохранил первозданный вид и до сих пор благоухает ванилью.

Молодой человек готов отдать лот на любую экспертизу, если найдется заинтересованный в этом покупатель.

Напомним, Пасха в 2021 году начнется завтра, 2 мая. Празднование продлится 40 дней, именно столько времени Христос провел на земле со своими учениками после воскресения.

Теги: #пасха
Источник: Псковская Лента Новостей
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