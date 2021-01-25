В России и мире

Ведущую «Ревизорро» разыскивают по подозрению в поножовщине на ЛГБТ-вечеринке

Ведущую программы «Ревизорро» Ксению Милас разыскивают по подозрению в нанесении ножевых ранений, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, нападение с ножом на девушку произошло во время ЛГБТ-вечеринки в квартире диджея Яны Бородиной.

В ночь на 1 мая девушки выпивали в квартире на Скобелевской улице. В это время вместе с ними также находились двое детей. По версии правоохранителей, утром Ксения Милас напала на 26-летнюю Марину Ефименко и изрезала ей грудь и руки. Сейчас пострадавшая госпитализирована.

Причины конфликта неизвестны.

Напомним, в апреле в эфир вышел выпуск программы «Ревизорро», посвященный Пскову. Ксения Милас весьма критично оценила псковский общепит.