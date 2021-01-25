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Путин уволил заместителя главы МЧС

Президент России Владимир Путин освободил генерал-полковника Павла Барышева от должности заместителя главы Министерства по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, пишет РБК.



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«Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в документе.

Барышев родился 15 июня 1959 года, он окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, факультет гражданской обороны Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева.

Заместителем министра по делам гражданской обороны он был назначен 2 февраля 2017 года указом президента. До этого он занимал пост начальника Академии гражданской защиты МЧС.