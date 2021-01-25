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Привитым россиянам объяснили необходимость двойного теста на COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, почему привитым от коронавируса необходимо сдавать ПЦР-тесты, возвращаясь из-за границы. Разъяснения она дала в эфире телеканала «Россия 1».

«Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших — сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан», — цитирует Голикову «Газета.ru».

Вице-премьер отметила, что пренебрегать тестированием на коронавирус не стоит, так как у правительства пока не собрано достаточно количество данных для того, чтобы четко сказать, что при вакцинации человек «абсолютно ни для кого не опасен».

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом. Также он рассказал, что каждый четвертый переболевший коронавирусом сталкивается с осложнениями.