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Центр Чумакова просит разрешения прививать вакциной «КовиВак» пожилых людей

Центр имени Чумакова направил в Минздрав документы для получения разрешения на использование вакцины от коронавируса «КовиВак» для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Об этом рассказал руководитель центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, «КовиВак» применят на пожилых в рамках третьей фазы клинических испытаний. «Выпускаемый препарат всегда для людей от 18 до 60 лет, - приводит слова Айдара Ишмухаметова «Российская газета». - На этой неделе мы подали документы в министерство здравоохранения с тем, чтобы расширить уже эти показания».

Первыми среди пожилых «КовиВак» получат добровольцы. Среди них будут люди с хронической обструктивной болезнью легких, онкологией и аутоиммунными заболеваниями.

Вакцина «КовиВак» сделана на основе вируса, прошедшего специальную обработку. Он лишен своих инфекционных свойств, однако его присутствие в организме позволяет вызвать иммунную реакцию. Предполагается, что иммунный ответ на введение «КовиВак» будет более наиболее полным.