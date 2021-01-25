В России и мире

Федерация хоккея показала форму российской сборной для Олимпиады-2022

Международная федерация хоккея (IIHF) представила форму, в которой сборная России будет выступать на чемпионате мира и Олимпийских играх. Макет формы опубликован на сайте IIHF.

Фото: сайте IIHF

Форма выполнена в красно-белых цветах, вместо двуглавого орла на груди изображены олимпийские кольца и огонь.

Вместо флага России на турнирах будет использоваться флаг Олимпийского комитета России. А вместо гимна планируют исполнить фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. При этом выступать на турнирах команда будет под названием Олимпийский комитет России (ROC), пишет РБК.

Решение принято в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA). Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года не имеют права выступать, используя флаг, герб, гимн и другие национальные символы страны.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Белоруссией и Великобританией.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.