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Октоберфест второй год подряд отменили из-за коронавируса

Власти Баварии решили отменить проведение пивного фестиваля Октоберфест второй год подряд, сообщает «Интерфакс». Это сделано из-за продолжающейся пандемии коронавируса: официальные лица считают, что риски проведения такого масштабного мероприятия, которого привлекает гостей со всего мира, слишком велики.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, слова которого приводит Associated Press, признался, что это решение далось нелегко. Однако он отметил, что заболеваемость COVID-19 не снижается, а больницы и так работают на максимуме.

Он подчеркнул, что большие собрания людей под крышами тентов Октоберфеста на фоне употребления алкоголя и с учетом риска завоза новых штаммов из-за рубежа делают проведение фестиваля небезопасным.

Как отмечает AP, сейчас в Германии действует локдаун по коронавирусу, который предполагает запрет собраний большого числа людей и комендантский час. В стране на 100 тыс. жителей приходится в среднем 146,9 заражения в неделю. В Баварии показатель немного ниже среднего по стране: 145,4.

Октоберфест обычно посещает около 6 млн человек со всего мира. В этом году он должен был пройти с 18 сентября по 3 октября.

В прошлом году фестиваль также был отменен. Тем не менее около 50 пивных на юге Германии провели свои небольшие праздники, при этом при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности. На фоне этого мэр Мюнхена Дитер Райтер выражал надежду, что в 2021 году фестиваль можно будет организовать на свежем воздухе.