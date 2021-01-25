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Военнослужащие США десантируются в 230 км от Пскова

Учения Swift Response, которые являются прологом серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe, в среду вечером начинаются в Эстонии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного штаба эстонских Сил обороны.

«В среду вечером на центральном полигоне Сил обороны состоятся боевые стрельбы 41-й бригады полевой артиллерии армии США из реактивных систем залпового огня MLRS. Пять установок выпустят более десяти ракет. Подобные артиллерийские системы предназначены для поражения особо важных целей, находящихся на большом удалении», - говорится в сообщении.

Эстонские военные отмечают, что 7 мая военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии США осуществят десантирование на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Также будет сброшена на парашютах тяжелая техника и снаряжение. Основная часть десантников будет доставлена в Эстонию напрямую из США, из Северной Каролины. Десантирование пройдет ночью в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной.

Днем и ночью 8 мая американские войска на вертолетах вылетят из Нурмси на Центральный полигон.

В учениях Swift Response будет отрабатывается защита Эстонии в случае кризисной ситуации. В маневрах примут участие около 2,5 тысяч военнослужащих Сил обороны Эстонии, США и Великобритании, более 20 самолетов и 25 вертолетов. Учения завершатся 14 мая.