В России и мире

В России могут запретить использование жидкостей для электронных сигарет

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года. В план вошла «проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет», сообщает РБК со ссылкой на сообщение на сайте правительства.

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Среди других направлений работы — информирование граждан о вреде никотина, внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья граждан. Всего в плане более 20 мероприятий для профилактики курения и снижения спроса на соответствующую продукцию.

Еще один вопрос, которые намерены проработать власти, — введение «стандартных по размеру и обезличенных упаковок» табачных изделий, «75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения».