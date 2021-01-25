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Владимир Путин заявил о готовности к регистрации вакцины «Спутник Лайт»

Вакцина «Спутник Лайт» готова к регистрации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента России Владимира Путина.

«Знаю, что сегодня уже готова к регистрации еще одна наша вакцина "Спутник Лайт". Я бы попросил вас тоже это прокомментировать и объяснить, что это такое», - сказал Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции.

В четверг стало известно, что Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», сообщается в релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Министерство здравоохранения РФ, национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

17 февраля Минздрав разрешил проведение третьей фазы клинических исследований «Спутника Лайт». Согласно документу, исследование прошло на 4 тысячах добровольцах в 15 медучреждениях в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске. 29 марта в Минздраве сообщили о поступлении документов для регистрации «Спутника Лайт».

«Спутник Лайт» - это один укол вакцины «Спутник V». В свою очередь «Спутник V» вводится двукратно, его эффективность, по предварительным данным третьей фазы клинических испытаний, опубликованных в журнале The Lancet, составила 91,6%.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, «Спутник Лайт» способен стать эффективным временным решением для многих стран, находящихся на пике заболеваемости и стремящихся спасти как можно больше жизней своих граждан. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что вакцина также может быть использована и внутри страны для ревакцинации.